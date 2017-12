Offenbar bezahlte dieser mexikanische YouTube-Star einen Scherz mit seinem Leben! Juan Luis Lagunas Rosales, der in seiner Heimat eine feste Netzgröße war, machte sich mit Party- und Prollvideos einen Namen. Nun wurde ihm die große Klappe zum Verhängnis: In einer Bar wurde der 17-Jährige gezielt mit mehreren Schüssen niedergestreckt.

Juan, der als "El Pirata de Culiacán" ("Der Pirat von Culiacán") bekannt war, wurde am Montagabend angegriffen: Er feierte gerade mit Freunden in einer Bar in Tlaquepaque, als eine Gruppe den Laden stürmte, mindestens 15 Mal auf Juan schoss und entkam. Auch ein Barmann soll ums Leben gekommen sein, berichtete Bild. Gegenüber mexikanischen Medien sollen die Ermittler bestätigt haben, dass untersucht werde, ob der Mord an Juan mit einem seiner provokativen Videos zu tun habe.