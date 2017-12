Für wie viel Aufsehen doch ein einfaches Plätzchen sorgen kann! Die Feiertage stehen vor der Tür und so lassen es sich auch Denise Temlitz und Pascal Kappés nicht nehmen, ihre Küche in eine Weihnachtsbäckerei zu verwandeln. Das Paar backt, was das Zeug hält und lässt seine Fans via Social Media daran teilhaben. Ein Keks fällt dabei direkt ins Auge, denn die Verzierung ist topsecret!

Doch was könnte es nur mit diesem rätselhaften Plätzchen auf sich haben? Ein Baby? Eine Verlobung? Beides ist sehr unwahrscheinlich, Letzteres wäre aber vielleicht gar nicht so abwegig. Schaut man sich das Instagram-Profil der 27-Jährigen an, fällt auf: Denise trägt auf vielen Fotos ein silbernes Schmuckstück am linken Ringfinger. Oder haben sich die beiden Scherzkekse mit dem geheimnisvollen Gebäck womöglich doch nur einen kleinen Spaß erlaubt? Was meint ihr? Stimmt ab!