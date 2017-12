Mit Fan-Power kämpft er für seine Familie! Supernatural-Darsteller Jim Beaver ist in großer Sorge um das Leben seiner Nichte: Die 16-jährige Kira leidet unter einer seltenen und gefährlichen Form des Hirntumors. Vor einigen Wochen entschied der Schauspieler, der vor 13 Jahren bereits seine Frau an Krebs verlor, seine Follower um Hilfe für Kira zu bitten. Im Handumdrehen nahm die finanzielle und seelische Unterstützung seiner Fans unglaubliche Ausmaße an!