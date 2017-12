Landet die Erotik-YouTuberin Katja Krasavice mit ihrer Debüt-Single "Doggy" einen musikalischen Volltreffer, oder nicht? Das kann wohl besonders sie gut einschätzen: Mia Julia (31), ihres Zeichens Ex-Pornosternchen und Ballermann-Queen in einem! Promiflash hakte bei der 31-Jährigen nach und die zeigte sich völlig unbeeindruckt von der Performance ihrer vermeintlichen Konkurrentin: “Die meisten YouTuber machen irgendwann mal einen Song. Ich finde das auch nicht schlimm, kann man ja mal machen, so als Gag, oder so. Aber es ist immer noch so: Entweder bist du Musiker oder es ist halt ein Gag." Mia Julia sorgte mit ihrer ersten eigenen "Geile Zeit"-Tournee für ausverkaufte Konzerthallen.