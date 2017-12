Ist ihre Liebe in die Brüche gegangen? Vor fast einem Jahr hat das Töchterchen von Justin Biebers (23) Exfreundin Jayde Pierce (22) und ihrem Partner Mike das Licht der Welt erblickt. Seitdem haben sich die Influencerin und der Musiker als absolute Bilderbuchfamilie in den sozialen Medien präsentiert. Doch plötzlich gab es keine gemeinsamen Fotos oder Videos des Paares mehr. Auf ihrem Twitter-Profil bezog die 22-Jährige jetzt Stellung: "Ich verstehe, dass jeder besorgt ist, aber ich finde es verrückt, dass alle denken, dass sie das Recht haben, nachzufragen. Wir machen gerade offensichtlich etwas durch, an dem wir arbeiten. Wir wollen nicht über etwas sprechen, das uns selbst noch verwirrt. Danke."