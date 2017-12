Vorweihnachtsstimmung oder Egal-Einstellung? Da Weihnachten ein christliches Fest ist, wird es von den meisten Türken nicht gefeiert. Der Bibi und Tina-Darsteller Karim Günes, der türkischer Abstammung ist, verriet jetzt, was er und seine Familie an Xmas machen.

Darüber sprach der 31-Jährige mit Promiflash – und zwar bei der Douglas Charity-Weihnachtsaktion 2017 "Schenken mit Herz". "Unsere Familie feiert eigentlich keine Weihnachten. Aber als kleine Kinder haben wir schon immer gefeiert, damit wir, wenn wir in die Schule gingen, nicht benachteiligt waren ", offenbarte er in dem Interview. Seine Family habe damals so gehandelt, da sie nicht wollte, dass alle Kids über das Fest sprechen und Karim als Einziger nichts zu erzählen hat.

Heute feiere der Schauspieler gar keine Weihnachten mehr – jedenfalls nicht im traditionellen Sinne. "Festmäßig eher nicht. Aber so Geschenke austeilen, damit man den Leuten auch etwas Gutes tut, was Süßes schenkt – so schon", berichtete Karim. Was sagt ihr zu Karims Art, Weihnachten zu feiern? Stimmt unten ab!