Denn die Reality-TV-Beauty schlüpft dafür nicht etwa in eine Jogginghose, sondern trägt ein aufreizendes Santa-Kleid in Rot mit weißem Plüsch am Dekolleté und an der Unterseite der Robe – wie sie auf einem aktuellen Facebook-Bild zeigt. Passend dazu kombiniert die Pfälzerin eine Weihnachtsmütze und rot-weiß gestreifte Kniestrümpfe. Ist das etwa Danis alltägliche Xmas-Klamotte? Nein, gibt die Influencerin auf Social Media Entwarnung: "In dem Kostüm laufe ich natürlich nicht den ganzen Tag zu Hause rum. Es dient nur zur Präsentation des Baumes."