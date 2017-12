Warum musste YouTube-Star Juan Luis Lagunas Rosales sterben? Der 17-Jährige wurde am Montagabend in der Kleinstadt Tlaquepaque in einer Bar erschossen, wie diverse mexikanische Medien berichteten. Der mögliche Grund: Vor knapp einem Monat beleidigte der Netzprolet laut El País in einem seiner Videos den mächtigsten Drogenbaron des Landes, Nemesio Oseguera Cervantes – besser bekannt als "El Mencho".