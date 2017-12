Ist der österreichische YouTuber KsFreak endlich wieder glücklich vergeben? Seit seiner Trennung letzten Jahres von Ex Jenny, vor allem als KsGirl bekannt, war es in Liebesangelegenheiten lange still um den Musiker. Umso schöner, dass bereits vor ein paar Wochen ein Bild mit Fitness-Influencerin Debora Gabriella Cicciolina die Gerüchteküche kräftig anheizte. Jetzt zeigten sich die beiden erneut zusammen – so innig und heiß wie noch nie.