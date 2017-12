Fashion wirkt nur in XS? Fehlanzeige! Plus-Size-Girl Katie Sturino beweist jetzt, dass die Looks der schlanken Stars auch in Größe 46 toll aussehen. Auf ihrem Instagram-Account macht sie anderen Frauen Mut und kopiert die Styles von Promis wie Gigi Hadid (22), Chrissy Teigen (32) und den Kardashians. Ihre Curvy-Versionen können mit den Originalen definitiv mithalten. Das großartige Hobby der New Yorkerin bleibt nicht unentdeckt. Zuletzt ergattert sie einen begehrten Backstagejob bei der US-Modecastingshow "Project Runway". Wer weiß, vielleicht werden ja bald auch ihre Outfits kopiert.