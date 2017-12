Sie ist nicht nur das Familienoberhaupt, sondern auch die Küchenchefin: Silvia Wollny (52) liebt es, für ihre Großfamilie zu kochen. Anfang des Jahres gab sie ihren Fans in der zweiten Staffel von "Lecker Schmecker Wollny" wieder Kochtipps rund um preiswerte und schmackhafte Eigenkreationen . Doch zu Weihnachten, dem kulinarischen Höhepunkt für viele Familien, lässt die Elffachmama Profis an den Herd. Sie gönnt sich mit ihren Kids einen All-inclusive-Urlaub.

Im Promiflash-Interview verriet die 52-Jährige ihre Festtagspläne: "Wir sind an Weihnachten in der Türkei und haben all-inclusive über die Weihnachtsfeiertage bis Silvester, und haben da auch immer Drei-Gänge-Menü!" Auch wenn sie dieses Jahr nicht selbst an den Töpfen und Pfannen steht, ein Highlight soll das Essen auf jeden Fall werden. "Wir wollen nicht da sitzen und einen Kopfsalat vor uns haben", stellte der Reality-Star die Speiseplanung klar.