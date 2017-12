Einmal nach New York und im legendären Spielzeugladen FAO Schwarz shoppen – ein absoluter Kindheitswunsch. Schon Klein-Kevin in "Kevin allein in New York" war dort beeindruckt von den unzähligen Reihen an Spielzeug und Süßkram. Aus der Traum: Das Traditionskaufhaus hat dichtgemacht!

Andrew Burton / Getty Images Der Spielzeugladen FAO Schwarz von oben

Grund für die Schließung sind die extremen Mieten in New York City. Das Kinderparadies gehört mittlerweile zum Großkonzert Toys 'R' Us. Dem sei die exklusive Lage in der Fifth Avenue schlichtweg zu teuer, wie T-Online berichtete. Unvergessen bleibt der Laden auf jeden Fall: Nicht nur für "Kevin allein in New York" wurde dort gedreht, sondern auch Tom Hanks (61) hüpfte schon über das legendäre "Big Piano". Das in den Boden eingelassene Klavier gehörte zu der Attraktion im FAO Schwarz.

Jewel Samad/ Getty Images Das "Big Piano" bei FAO Schwarz

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Toys 'R' Us bestätigte bereits, dass es in ein paar Jahren vielleicht wieder eine Filiale an anderer Stelle geben könnte. Das hoffen auch viele Kunden und Kinder aus aller Welt.

JEWEL SAMAD/ Getty Images Das gut besuchte Traditionskaufhaus

