Ein ziemlich ungewöhnliches Hobby für einen Vierbeiner: Kater Simon liebt das Reisen! Egal ob eisige Schneelandschaften, Kayaking oder waghalsige Klettertouren – es gibt nichts, was das schwarze Fellknäuel nicht mitmacht. Sein Besitzer, der US-amerikanische Reisevlogger und Influencer JJ Yosh, teilt diese Momente auf Instagram und begeistert so mittlerweile fast 70.000 Follower. Sein geliebtes Katerchen ist eben nicht umsonst als Simon the Adventure Cat bekannt!