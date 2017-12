Stolz wiegt sie ihr Baby im Arm – an Incis Seite: Der stolze und überglückliche Ehemann und Papa Daniel! Die Neu-Eltern sind vollkommen überwältigt von ihren Gefühlen: "Wir lieben dich. Am 21.12. um 21.35 Uhr hast du uns mit deinem ersten Blick verzaubert und gefangen. Du bist Liebe, Herausforderung, Kraft und ein Wunder", schwärmt die 24-Jährige auf Instagram von ihrem Töchterchen. "Wir werden wohl nie wieder ein schöneres Weihnachtsgeschenk als dich bekommen. Das was wir für dich empfinden, kann man nicht in Worte fassen", säuselt sie in ihrer Liebeserklärung weiter.