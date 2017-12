Was für eine heftige Transformation! Carina Møller-Mikkelsen ist ein auf Social Media gefeiertes Curvy- und Fitnessmodel. Mit ihren muskulösen Kurven begeistert die Kielerin inzwischen knapp 72.000 Fans. Doch Carina war nicht immer so glücklich in ihrem Körper: Noch vor wenigen Jahren war die 22-Jährige eine professionelle Bodybuilderin und trainierte für den Erfolg bis zur Essstörung! Zum Wohle ihrer Gesundheit war damit dann aber Schluss: Carina wurde dank guter Ernährung und positiver Gedanken zum Kurven-Model: "Ich wollte frei sein und essen, was ich wollte!"