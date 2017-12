Kaum zu glauben, aber wahr: Diese Puppe ist tatsächlich eine Frau aus Fleisch und Blut! Die Beauty-Influencerin Promise Phan (28) hat eine besondere Gabe – sie kann sich mittels Make-up in jeden Promi und jede Kunstfigur verwandeln. Wenn sie gerade nicht eine Real-Life-Doll verkörpert, wird sie spielend leicht zu Ed Sheeran (26), Selena Gomez (25) oder Mariah Carey (47). Und wenn Promise mit ihren Kunstwerken fertig ist, kann man das Style-Chamäleon kaum noch von den berühmten Originalen unterscheiden. Wie diese aufwendigen Looks zustande kommen? Das zeigt sie liebend gern ihren derzeit 4,7 Millionen Followern in Schmink-Videos auf YouTube.