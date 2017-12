Man kennt sie eigentlich als schlagfertige Medizinerin aus allerlei Polizeiermittlungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Aber auch ihre eigene Serie "Dr. Klein", in der sie in der Hauptrolle eine Kinderärztin spielt, wird bereits seit drei Jahren ausgestrahlt. Doch als freches, aber liebenswertes "Sams" startete DIESE Schauspielerin eigentlich ihre große Fernsehlaufbahn!

Die Rede ist von Christine Urspruch (47)! Die kleinwüchsige TV-Darstellerin kennt man vor allem aus dem Münsteraner Tatort. Seit mittlerweile 15 Jahren schlitzt die 1,32 Meter große Pathologin Silke Haller Leichen in der ARD-Erfolgsserie auf. Dabei erforscht sie an der Seite von Jan Josef Liefers (53) alias Professor Karl Friedrich Börne, wie die Personen zu Tode gekommen sind. Vor ihrer Krimi-Karriere brachte ihr 2001 die Rolle als "Sams" den großen Durchbruch. Dabei war sie zunächst gar nicht begeistert von der Idee: "Meine erste Reaktion war: Um Gottes willen, die haben es einfach nicht begriffen. Ich will keine Kobolde spielen, nur wie ich so klein bin", erzählt sie im Deutschlandfunk-Interview.