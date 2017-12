Jetzt spricht sie Klartext. Vor Kurzem beunruhigte Courtney Stodden (23) ihre Fans, als sie verweinte Fotos von sich auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt hatte. Die Follower des Models wollten wissen, warum die freizügige Blondine so traurig ist – die Antwort darauf bekamen sie jetzt in einem emotionalen Interview.

Im Gespräch mit Radar Online sprach Courtney ganz offen über die Ursache ihrer Depression. Sie erklärte, dass sie ihr Leben lang gemobbt und als Schlampe beleidigt worden sei. "In der Vergangenheit wurde ich zum Opfer von einigen mächtigen Männern in Hollywood", verriet die 23-Jährige außerdem und schloss sich mit dieser Erklärung der sexuellen Belästigung der #metoo-Bewegung im Netz an. Weitere Details zu den Vorfällen gab das Reality-Starlet allerdings nicht preis.