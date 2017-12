Sex, Sex und noch mal Sex – und das sogar bei der eigenen Hochzeit! Die versaute Mrs. Bitch lässt sich eben nicht so einfach aus Erotik-YouTuberin Katja Krasavice austreiben. Gegenüber Promiflash plauderte die lüsterne Blondine aus, wie sie sich irgendwann ihren großen Tag vorstellt: "Ich will das schon sexy machen. So Peniszeug, voll peinlich für die ganze Familie von dem, der mit mir zusammen ist. Ich will dann natürlich auch aus Kondomen Luftballons machen.”