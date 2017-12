Antwort oder Stromschlag! Mit "Treat You Better" und "Stitches" eroberte Shawn Mendes (19) nicht nur die Charts, sondern auch die Herzen von Millionen von Damen. Der Teeniestar hat seine eigene Traumfrau aber noch nicht finden können. Trotzdem hat er schon die eine oder andere Romanze hinter sich. In einer neuseeländischen Radiosendung sprach der Kanadier jetzt überraschend offen über sein Liebesleben!

Der Grund für seine Gesprächigkeit: In der The Edge-Show spielten die Moderatoren mit dem Sänger ein fieses Frage-Antwort-Spiel. Bei jeder Frage, die er nicht beantworten wollte, bekam einer der Moderatoren einen Stromschlag versetzt. Um Gnade walten zu lassen, antwortete der Mädchenschwarm deshalb auch auf die intimen Nachfragen. Eine davon drehte sich um seinen ersten Sex, denn die Gastgeber quetschten ihn nach dem Zeitpunkt seiner Entjungferung aus. Shawn gab daraufhin zu, mit süßen 16 Jahren seine erstes Mal gehabt zu haben. Eine andere Enthüllung sorgt allerdings für viel mehr Aufsehen: Der Teeniestar offenbarte, dass er schon mal etwas mit einer 25-jährigen Person hatte – als er 19 war! Da der Kanadier erst im August Geburtstag hatte, muss er also in den letzten 3 Monaten ein kleines Techtelmechtel gehabt haben Mehr Details ließ sich der Hottie aber nicht entlocken.