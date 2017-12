Ein weiterer Sexismus-Skandal in den USA! Sam Haskell, Chef der Miss America -Organisation, wurde vor wenigen Tagen von insgesamt 49 Ex-Schönheitsköniginnen beschuldigt, sexistische E-Mails verschickt und empfangen zu haben. In den Nachrichten soll der Autor zahlreiche ehemalige Teilnehmerin abschätzig beschrieben und beleidigt haben. Kurz darauf wurde er suspendiert. Nun kam Haskell einer finalen Kündigung zuvor: Er trat aus freien Stücken zurück.

Donald Kravitz/Getty Images for Dick Clark Productions

The Huffington Post veröffentlichte interne E-Mails, die Haskell verschickt haben soll. In den Nachrichten machte er sich mit Kollegen über das Gewicht und das Sexualleben ehemaliger Gewinnerinnen lustig. In einem Schriftverkehr beschrieb er eine Ex-Miss als "fett" und "ekelhaft". Der Veröffentlichung folgte Haskells Ende als "Miss America"-CEO. Seine Kündigung bestätigte nun Dan Meyers, stellvertretender Vorsitzender der Organisation, gegenüber E! Entertainment: "Heute Nachmittag hat der Firmenvorstand der "Miss America"-Organisation mit sofortiger Wirkung den Rücktritt von Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer Sam Haskell akzeptiert."