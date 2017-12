Die Feierlaune lässt sich Sylvie auch von den Trennungsschlagzeilen nicht verderben, wie ihr aktueller Instagram -Post beweist: Im glitzernden schwarzen Mini-Kleid, mit roten High Heels und endlos langen Beinen setzt sich die Blondine verführerisch in Szene. Von großer Trauer um den Ex keine Spur – stattdessen präsentiert sich die Unternehmerin, die auch im Dessous-Geschäft aktiv ist, glamourös und mit einem strahlenden Lächeln. Wenige Stunden zuvor sah das noch etwas anders aus.

Splash News / AM

Fotografen erwischten die Beauty, die bereits seit Oktober von ihrem Ex-Verlobten getrennt sein soll, am Flughafen in Miami. Auch wenn Sylvie schon da die Mundwinkel tapfer nach oben zog: Gegen ihren Happy-Post im Hammer-Dress kommen die Airport-Pics einfach nicht an! Dass sie private und berufliche Niederlagen öffentlich dennoch professionell meistert, bewies die 39-Jährige zuletzt im Umgang mit ihrem "Let's Dance"-Aus. Glaubt ihr, Sylvies aktueller Beitrag ist nach den Trennungs-News bewusst sexy? Stimmt ab!