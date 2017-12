Bekommt Anella An bald eine XXS-Taille? Die polnische Social-Media-Bekanntheit verfolgt ein krasses Schönheitsideal: Sie möchte aussehen wie Barbie! Für ihren Traum hat sie schon einige Beauty-Eingriffe hinter sich, wie eine schmalere Nase oder Silikonbrüste! Folgt nach so einem OP-Marathon vielleicht auch bald eine Rippenentnahme à la Sophia Wollersheim (30)? Promiflash verrät die Influencerin: "Rippen sind mir zwar noch nicht entfernt worden, diese Operation habe ich aber in Planung!"