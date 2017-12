17 Jahre lang gehörte Darryl Strawberry zu den erfolgreichsten Baseballspielern der USA. Mit den New York Mets und den New York Yankees feierte er vier große Titel und wurde 1993 sogar zum "Rooker des Jahres". Mit seinen Drogen- und Alkoholproblemen, Steuerhinterziehung und häuslicher Gewalt machte der Profisportler aber auch immer wieder für Negativschlagzeilen. Jetzt sorgt der Ex-Sportstar mit einem neuen Geständnis für Aufsehen: Er war sexsüchtig!

"Ich rannte mitten im Spiel rein, zwischen den Innings und so, und hatte eine kleine Party am Start. Ich dachte, das ist ziemlich cool", erklärte der Baseballstar in der The Dr. Oz Show. Bereits vor den Spielen suchte sich der 55-Jährige Frauen aus und beauftragte Eingeweihte damit, sie ins Klubhaus zu bringen. Dort feierte er dann mit ihnen eine Sexsause und ging nach dem kleinen Techtelmechtel durch den Spielertunnel wieder zurück aufs Feld. Für Darryl war das aber alles andere als Spaß: "Das war pure Sucht, ein Zwang. So ein Verhalten ist für niemanden gut." Obwohl Teammitglieder und auch Teile des Betreuerstabes von seinen Pausenbeschäftigungen wussten, deckten sie ihren Kollegen immer.