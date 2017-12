Konnte sie sich nicht entscheiden? Vanessa Hudgens (29) ist eigentlich für ihren sicheren Modestil bekannt und liebt es, ihren trainierten Body in Szene zu setzen. Mit diesem Outfit scheint sie aber gleich ganz verschiedene Styles kombinieren zu wollen – sportlich, cool und sexy!

Die hübsche Vanessa kann natürlich alles tragen, dennoch wirkt der Look, in dem sie in L.A. von den Paparazzi abgelichtet wurde, ungewöhnlich zusammengewürfelt. Zu einer halbtransparenten Sportleggings und dem dazugehörigen Sport-BH, wählte die Schauspielerin eine coole Samtjacke, einen Hut und eine Sonnenbrille im Seventies-Style. Dank ihres nackten Bauchs wurde das sportlich-coole Ensemble dann auch noch eine deutliche Spur sexy. Die Erklärung für die leicht chaotische Kleiderwahl ist übrigens schnell gefunden. Die 29-Jährige kam von einem Pilates-Kurs und hatte sich für den Nachhauseweg nur schnell ein paar It-Pieces übergeworfen. Sowohl für ein Treffen mit Freunden als auch für ein Date mit ihrem Liebsten hätte sich Vanessa wohl sicher noch einmal umgezogen.