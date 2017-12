Harte Worte von Katja Krasavice ! Am Mittwoch schockten das Erotik-Sternchen und ihre einstige BFF Mia C. ihre Fans: Sie gehen ab jetzt getrennte Wege ! Die Blondinen waren eigentlich unzertrennlich und drehten intime Clips zusammen. Aus diesem Freundschafts-Aus zieht Katja jetzt ihre Konsequenzen: Sie vertraut niemandem mehr!

Was genau zwischen den einstigen Busenfreundinnen vorgefallen ist, verschweigt die selbst ernannte Mrs. Bitch bisher. Auf ihrem Social-Media-Account lieferte sie allerdings einen kleinen Hinweis, was die Ex-BFFs auseinandergerissen haben könnte: Katja findet Mias Dank-Offensive an sie lächerlich. "Sie meinte vor ein paar Wochen, dass ich ihr gar nicht so viel gebracht habe, 'nur' 800.000 Abonnenten. Jetzt macht sie auf dankbar", schrieb Katja. Sie wollte sogar, dass sich ihre Community zwischen ihr und Mia entscheidet!