"Man denkt immer, das passiert uns NICHT", schrieb der Familienvater auf Facebook. "Und ja, wir fanden es wichtig, damit an die Öffentlichkeit zu gehen." Wie VOX in seiner Programmvorschau bekanntgab, sei Jada auf Mallorca von einem Unbekannten begrapscht worden. Jens und Daniela waren völlig fassungslos und informierten sofort die Polizei und die Presse über den Vorfall. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter sei bereits im Gange und der Reality-Star will sich angeblich an der Suche beteiligen.