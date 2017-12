Will er mit diesem Spruch "Brains are the new Tits", also "Gehirne sind die neuen Brüste", tatsächlich seinen Rücken verzieren? Via Instagram präsentierte der Tattoo-Liebhaber seine neuste Idee. Neben der Anti-Oberweiten-Botschaft prangte tatsächlich ein Rentier mit großer Oberweite auf Berts Rückseite. Sein Tätowierer scheint jedenfalls Spaß beim Zeichnen gehabt zu haben, denn der lacht verschmitzt in die Kamera. Gut, dass die Erotikgröße lediglich ein frohes Weihnachtsfest wünschen wollte: Der Hashtag #nurzumspaß lässt schließlich vermuten, dass es beim Bemalen des gesamten Rückens bleiben wird.