Das kleine Schwarze mal anders! Sylvie Meis (39) verbringt den Jahreswechsel in der Sonne. Auch wenn ihr Job bei Let's Dance und ihr Fast-Ehemann weg sind – die Moderatorin scheint trotz allem keinen Grund zu haben, um Trübsal zu blasen! Im Gegenteil: Sie setzt einfach ihr berühmt berüchtigtes Zahnpastalächeln auf, legt so gut wie alle Textilien ab und liefert den Fotografen eine sexy Show am Strand!

Keine Frage: Die Paparazzi lieben Sylvie und Sylvie offenbar auch die Paparazzi. Wer glaubt, dass das Model in die Staaten geflohen ist, um dem Presserummel in Deutschland zu entfliehen, der irrt. Die Mama von Damian (11) flirtet, posiert und lächelt vor den Kameras, was das Zeug hält. Ob als Bondgirl in der Brandung, Sonnenanbeterin auf der Strandliege oder imPOsantes Beachbabe – die Blondine weiß sich perfekt in Szene zu setzen!