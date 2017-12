Ein Traum in Weiß! In der 14. Staffel von Sturm der Liebe steht Model und Schauspielerin Larissa Marolt (25) als Alicia Lindbergh im Mittelpunkt . Die schöne Ärztin gerät zwischen zwei Männer , die zudem noch Vater und Sohn sind. Doch offensichtlich hat sich die leidenschaftliche Reiterin bereits entscheiden, denn nun sind die ersten offiziellen Hochzeitsfotos von ihr aufgetaucht – und auch der Mann an ihrer Seite ist unverkennbar.

Auch unter den Hochzeitsgästen: Telenovela-Traummann Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer, 35). Wie sich Boris' großer Bruder bei Alicias zauberhaften Anblick wohl fühlt? Schließlich hat sich der älteste Sohn von Christoph Hals über Kopf in die blonde Schönheit verliebt. Doch nun wird sie seinen Vater heiraten. Ist der Pferdewirt somit tatsächlich der Verlierer in der komplizierten Dreiecksbeziehung oder wird Alicia am Ende doch noch ihr Herz an Viktor verlieren? Ausgestrahlt wird die romantische Trauung im Übrigen am 8. Februar.