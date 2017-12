Die bisher einzigartige Folge heißt "Der große Phatsby" und bildet den Auftakt für die mittlerweile 28. Staffel. Wie der Sender ProSieben ankündigte, soll der Einstünder bereits am 2. Januar ausgestrahlt werden. Mit zahlreichen Anspielungen an den Literaturklassiker "Der große Gatsby" feiert sich Millionär Mister Burns in dieser Sonderfolge mit vielen extravagante Partys in den Ruin. Beim Geldverprassen helfen ihm unter anderem Jack Nicholson (80), Elton John (70) und Rapper Snoop Dogg (46).

An Stargästen hat es auch in den sonst 22-minütigen Episoden der bisherigen Staffeln nie gemangelt. Hollywood-Ikonen wie Richard Gere (68), aber auch Popstars wie Justin Bieber (23) und sogar ganze Bands wie zum Beispiel Metallica oder U2 gaben sich bei der berühmten Fernsehfamilie bereits die Klinke in die Hand. Welche Abenteuer Homer und Co. in der kommenden Staffel erwarten, seht ihr ab dem 2. Januar immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.