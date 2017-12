Dieses Duo gehört zu Silvester wie der Rüssel zum Elefanten: In kaum einem deutschen Haushalt versammelt sich die Familie zum Jahreswechsel nicht vor der Flimmerkiste, um dem lustigen Dinner von Miss Sophie und Butler James zuzusehen. "Dinner For One" hat sich über die Jahre zu einem echten Klassiker entwickelt. Promiflash verrät euch die wichtigsten Fakten zur Sendung.

NDR / Annemarie Aldag May Warden und Freddie Frinton als Miss Sophie und Butler James in "Dinner For One"

Handlung

Eigentlich will Miss Sophie (May Warden) nur ihren 90. Geburtstag im Kreise ihrer vier engsten Freunde feiern. Einziger Haken: Die liegen längst unter der Erde! Um die Tradition dennoch aufrechtzuerhalten, schlüpft Butler James (Freddie Frinton) kurzerhand in die Rollen von Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom und stößt in ihrem Namen auf die Gastgeberin an – jeweils mit einem neuen alkoholischen Getränk! Während er knapp 15 Gläser leert, verliert er nicht nur langsam aber sicher seine würdevolle Haltung – er sorgt auch für den ein oder anderen Running Gag!

NDR / Sigrid Meixner Plattdeutsche Version von "Dinner for One"

Entstehungsgeschichte und Ausstrahlung

Bereits im Jahr 1963 wurde der berühmte Schwarz-Weiß-Klassiker vom NDR aufgezeichnet, diente damals und in den Folgejahren aber noch als Pausenfüller. Erst neun Jahre nach der Erstausstrahlung bekam die Sendung einen festen Sendeplatz. Die Senderechte gehören hierzulande der öffentlich-rechtlichen Medienanstalt. Fun Fact: Obwohl der 18-Minüter mit britischen Darstellern besetzt wurde, ist er auf der Insel kaum bekannt. Lediglich Länder wie Österreich, Schweiz, Schweden, Dänemark, Estland, Luxemburg und Belgien übertragen das Stück zum Jahreswechsel.

Peter Macdiarmid / Getty Images Silvesterfeuerwerk in London

Running Gag

Für die größten Lacher sorgt wohl das berühmte Tigerfell, mit dem Butler James im Verlauf des Dinners zunehmend zu kämpfen hat. Ganze elf Mal stolpert der betrunkene Bedienstete über den riesigen Kopf des Tieres und versucht bei jedem Gang vergeblich, dem Ungetüm auszuweichen.

NDR / Annemarie Aldag Freddie Frinton und May Warden in "Dinner For One"

Verbleib des Tigerfells

Was wurde eigentlich aus dem berühmten Fell, das James des Öfteren zum Verhängnis wurde? Einst zierte es das traute Heim des Schauspielers. Nach seinem Tod wanderte es dann in den Besitz seines Sohnes Steven Frinton.

NDR / Annemarie Aldag Freddie Frinton als Butler James in "Dinner For One"

Rekord

"Dinner For One" ist die mit Abstand am häufigsten wiederholte Sendung des deutschen Fernsehens. Innerhalb von vierzig Jahren (1963 – 2003) wurde der Sketch satte 231-mal ausgestrahlt. Damit haben es Frinton und Warden 1988 sogar ins Guiness-Buch der Rekorde geschafft.

Hier die Sendetermine für den 31. Dezember 2017 und den 01. Januar 2018:

ARD: Neujahr 01:00 Uhr

RBB: 18:07 Uhr

NDR: 17:10, 19:40 und 23:35 Uhr

WDR: 18:00 Uhr

SWR: 18:10 Uhr

BR: 18:55 Uhr und Neujahr 00:50 Uhr

MDR: 19:00 Uhr

SRF 1: 19:05 Uhr

HR: 19:10 Uhr

ORF eins: 23:25 Uhr

SRF 2: 23:50 Uhr



