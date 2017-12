Großer Kilofrust nach der Geburt? Dieses Problem hat Inci Sencer (24) nicht! Erst am 22. Dezember bringt das Ex-Bachelor-Girl ihre kleine Tochter Mila Jolie auf die Welt – und strahlt schon jetzt mit einem knackigen After-Baby-Body. Den hat sich die 24-Jährige gar nicht so hart erkämpft: "Ich hab wirklich nur darauf geachtet, dass ich nicht mehr esse, als davor", erklärt die Deutschtürkin in ihrer Instagram-Story. Trotz ihrer eisernen Disziplin darf man Incis Meinung nach in der Schwangerschaft auch mal sündigen: "Wenn ihr Bock habt auf einen Döner, dann gönnt euch 'n Döner!"