Entspannt am Strand! Caroline und ihre kleine Familie lassen es sich über Silvester in Mexiko richtig gut gehen. Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter strahlen die frischgebackenen Eltern mit der Sonne um die Wette. Die Aufmerksamkeit zieht aber vor allem die ehemalige Dschungelcamp-Insassin auf sich: In ihrem roten Bikini macht die zweifache Mama schon wieder eine Topfigur! Das bleibt auch ihren Instagram-Fans nicht verborgen: Für das sexy Urlaubsfoto kassiert die Ex-GZSZ-Darstellerin zahlreiche Likes und Body-Komplimente.