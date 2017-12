Auf Instagram gibt es einen ersten Vorgeschmack auf Danielas knallbunten Feuerwerk-Abend. Mit Grimassenschnute und alkoholfreiem Trauben-Secco in der Hand kommentiert die Malle-Auswanderin ihren Foto-Post so: "Hat Lucas für Silvester besorgt. Wir hauen dieses Jahr Alkohol-mäßig mal wieder richtig auf die Kac** und lassen ordentlich die Kuh fliegen. Dazu machen wir dann richtig aufregende Sachen... Schach spielen, oder so. Wie sieht’s bei euch aus?" Einen ruhigen Abend ganz ohne Schampus und Co. will ihr Mann Lucas Cordalis (50) also! Für den Sänger gar nicht so ungewöhnlich.