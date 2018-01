Sie waren das YouTube-Traumpaar, das durch seinen fast identischen Lebensweg zusammen fand: Stef Sanjati (22) und Ty Turner. Die junge Frau kam als männliches Baby zur Welt. Ihr Social-Media-Kollege als Mädchen. Jetzt sind beide glücklich mit dem jeweils anderen Geschlecht. Und bis vor Kurzem auch miteinander, nachdem sie sich via YouTube kennenlernten. Doch dann wurde es still um die jungen Netz-Stars und Trennungsgerüchte wurden laut. Zum Jahresanfang bestätigt Stef jetzt in einem Video: "Es war unglaublich. Ich habe sowas noch nie gefühlt. Aber es brannte heiß und sehr schnell wieder aus. Wir sind nicht mehr zusammen, es war einvernehmlich und lief respektvoll ab."