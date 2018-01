So ein TV-Experiment hat es im deutschen Fernsehen noch nicht gegeben: Bei "Get the Fuck out of my House" leben 100 Kandidaten auf 116 Quadratmetern zusammen und kämpfen dort um 100.000 Euro! Dass es in dem Einfamilienhaus bei so vielen Leuten extrem eng wird, kann man sich vorstellen – doch wie voll war es wirklich?