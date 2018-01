Wie die Bild berichtet, habe der 25-jährige David Schwarz aus Offenburg das Herz der Zweifachmama erobert. An Silvester wurde das Männermodel sogar vor Mirjas Haus in Hamburg erwischt. Die beiden sollen sich aber schon viel länger kennen. "David war auch schon vor einem Jahr auf Mirjas Geburtstag. In ihrem Freundeskreis ist die Beziehung ein offenes Geheimnis", verriet ein enger Freund des Paares.