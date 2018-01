100 Menschen kämpfen um 100.000 Euro und leben dabei in einem gut 100-Quadratmeter-Haus – das ist "Get the Fuck out of my House"! Dabei verspricht das TV-Experiment extreme Umstände: Platzmangel, Ausraster und Grenzerfahrungen sind vorprogrammiert!

ProSieben Kandidatenübersicht "Get the Fuck out of my House"

Die Nachbarn haben's 2016 vorgemacht: Aus den Niederlanden schwappt die Show jetzt auf Deutschland über. Das Prinzip ist schnell erklärt: Wer sich bis zuletzt im Haus halten kann, hat gewonnen! Bis dahin müssen sich die Bewohner gegen ihre Mitstreiter sowohl im alltäglichen Trubel als auch in spielerischen Duellen durchsetzen. Die Tür steht ihnen immer offen und sie können jederzeit selbst entscheiden, ob sie die 116 Quadratmeter große Bude verlassen wollen. Genug Gründe hätten sie jedenfalls: Es handelt sich nämlich keineswegs um eine Luxusvilla! Die Bleibe der Teilnehmer ist ausgelegt für eine vierköpfige Familie – ein Bad, eine normale Küche, ein Schlaf-, zwei Kinder- und ein Wohnzimmer. Auch der Kühlschrank ist für vier Personen bestückt!

ProSieben/Willi Weber Die Kandidaten vor dem Einzug bei "Get the Fuck out of my House"

Kontakt zur Außenwelt ist tabu – die 100 mutigen Teilnehmer mussten vor ihrem Einzug ihre Smartphones und Tablets abgeben! Ganz müssen sie jedoch nicht auf ihre Habseligkeiten verzichten: Jeder durfte eine Sammelbox mit ins Haus nehmen, in die sie Erinnerungsstücke an ihre Liebsten, Hygieneartikel und Kleidung gepackt haben.

ProSieben Duell bei "Get the Fuck out of my House"

Start der ersten Staffel von "Get the Fuck out of my House" ist am Donnerstag, den 4. Januar 2018, um 20.15 Uhr auf ProSieben! Werdet ihr euch die Sendung ansehen? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber Einzug der Kandidaten bei "Get the Fuck out of my House"



