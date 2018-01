Bei "Get the Fuck out of my House" werden die Grundbedürfnisse der Kandidaten auf ein Minimum reduziert! 100 TV-Hausbewohner leben auf gut 100 Quadratmetern zusammen und müssen dabei mit den Essensvorräten einer vierköpfigen Familie auskommen. Beim chaotischen Einzug ging es zwar nicht direkt um Leben und Tod, dafür aber um Gurke und Parmesan – zumindest für diesen Kandidaten!