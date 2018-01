Überraschender Shoppinglook! Vor Kurzem präsentierte sich Vivien Konca in ihrer Instagram-Story von einer ganz anderen Seite: Im Bademantel machte die frühere Miss Germany eine Drogerie unsicher und sorgte mit einem Höschen-Blitzer für einen besonders heißen Auftritt. Das Model ist nicht die erste Dame, die sich öffentlich im Handtuch zeigt. So war Curvy-Beauty Ashley Graham (30) mit einem ähnlichen Wohlfühloutfit im vergangenen April durch New York spaziert. Sängerin Rita Ora (27) lief mit einer Frotteekombination inklusive Turban sogar über den roten Teppich der European Music Awards 2017!