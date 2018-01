Ein Fall wie der von Harvey Weinstein (65) auch in Deutschland? Nachdem mit den Anschuldigungen gegen den Filmmogul eine wahre Welle an ähnlichen Erfahrungsberichten berühmter und nicht berühmter Frauen losgetreten worden ist, gibt es jetzt auch hierzulande die ersten Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe gegen ein Urgestein der Filmbranche. Zwei ehemalige Schauspielerinnen erheben schwere Vorwürfe gegen Regisseur Dieter Wedel (75).

Im ZEITmagazin sprechen Jany Tempel (48) und Patricia Thielemann (35) über das Schreckliche, das sie während ihrer Vorsprechen für Projekte mit Wedel erlebten. Jany, die 1997 in "König von St. Pauli" mitspielte, traf sich im Sommer 1996 vorab auf Einladung des Regisseurs mit Wedel und erinnert sich: "Ich klopfte an die Zimmertür, die mir genannt worden war. Er hat mich mit Wucht gepackt und gegen die Wand gepresst [...] Ich weiß nicht mehr, wie meine Kleidung von mir kam, ich weiß nur noch, dass ich wimmerte und es so schmerzfrei wie möglich über mich ergehen lassen wollte." Ihre Schauspielkollegin Patricia entging fünf Jahre früher eigenen Angaben zufolge nur knapp einem ähnlichen Schicksal, als sie sich mit Wedel im Bremer "Parkhotel" zwecks Casting der Fernsehreihe "Der große Bellheim" traf.