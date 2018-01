Am Donnerstag war es so weit: Die 100 Kandidaten der brandneuen Realityshow Get the Fuck out of my House bezogen ein einziges Einfamilienhaus, um sich darin für ein Preisgeld von 100.000 Euro um die Wette zu quetschen. Für einige Zuschauer ist das WG-Chaos auf nur 100 Quadratmeter Fläche allerdings vorläufig etwas zu viel des Guten – so lautet das Fazit der Promiflash-User!