Auf Extremsituation folgt Schock! Derzeit ist Reality-Sternchen Melanie Schnee in der brandneuen ProSieben-Show Get the Fuck out of my House zu sehen. Nachdem sie eine 100 Quadratmeter große Bude mit 99 anderen Bewohnern geteilt hatte, hat sie nun mit einem neuen Schock zu kämpfen: Die TV-Beauty erlitt eine allergische Reaktion!