Amelie Sperlich hat beim Bachelor 2018 nur ein Ziel: ihrem dreieinhalbjährigen Single-Dasein endlich ein Ende zu setzen! Warum sich der charmante Junggeselle ausgerechnet für das 22-jährige Energiebündel entscheiden sollte? "Ich finde mich ehrlich saulustig", gestand die Lehramtsstudentin im Interview mit RTL. Gerade deshalb sollte Daniel sich auf keinen Fall als Schnarchnase entpuppen: "Ein Langweiler ist gar nichts für mich, denn ich will einfach was erleben! Für mich ist es einfach wichtig, dass der Mann an meiner Seite einfühlsam und verständnisvoll ist."