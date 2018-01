Ab dem 10. Januar wird auf RTL wieder geflirtet und geschäkert, was das Zeug hält! Der Bachelor geht in die achte Runde. Dieses Jahr am Drücker: der 32-jährige Geschäftsmann Daniel Völz! Auf ihn warten einmal mehr 22 bezaubernde Damen, die alle nur das Eine wollen: die letzte Rose! Ob Friseurin Janine Christin Wallat den Charmebolzen mit ihrer Powerstimme verzaubern kann?