100.000 Euro Preisgeld, doch dafür muss man so einiges über sich ergehen lassen. In der neuen Reality-Show

Get the Fuck out of my House zogen am Donnerstagabend 100 Normalos in den Kampf um den Sieg und die Aufstockung des Bankkontos. Kandidat Norbert traf es am besten (oder doch nicht?). Während sich seine Mitstreiter in dem 100qm-Einfamilienhaus Platz erboxen und vor dem Klo Schlange stehen mussten, durfte der Schleswig-Holsteiner als von der Gruppe gewählter Hausboss in einer eigenen Area samt Nassbereich die Beine lang machen. Aber muss der 56-Jährige gerade wegen seines Sonderstatus' als Nächstes seine sieben Sachen packen?