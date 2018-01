Ein sonniges Schwanger-Update vom Inselnachwuchs! Im September überraschten die Goodbye Deutschland -Stars Peggy Jerofke und Steffen Jerkel mit süßen News : Das Auswanderpärchen erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Jetzt gewähren die Turteltauben Promiflash einen exklusiven Einblick in ihr Familienabenteuer!

"Peggy geht es super und sie ist total aufgeregt und freut sich schon auf ihr kleines Mädchen", verrät das Paar. Auf den aktuellen Schnappschüssen aus ihrem Urlaub in Las Vegas könnte die Bald-Mama ebenfalls nicht glücklicher aussehen. Inmitten einer Traumkulisse aus geschmückten Bäumen strahlen die werdende Mutter und der stolze Fast-Papa sogar mehr, als das leuchtende Drumherum. Weitere Aufnahmen zeigen die werdenden Eltern aufgehübscht in einem Theater, lässig am Abend sowie locker beim Sonnen. Dabei gebührt alle Aufmerksamkeit nicht nur Peggys wachsender Babykugel, sondern ebenso der stilsicheren Verpackung ihrer goldenen Mitte: Ob im schwarzen Minikleid mit Kragen, einem Wildlederrock oder im coolen Ringellook – die TV-Blondine versteht es, modetechnisch alles aus ihren anderen Umständen herauszuholen.