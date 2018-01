Ex-Love Island-Teilnehmerin Donna Adrienne weint bittere Tränen – wegen Mitkandidat Jan Sokolowsky! Der tätowierte Ex-Islander postete zum zweiten Mal den Satz "Arbeit macht frei", der mit rechtem Gedankengut in Verbindung steht. Eine, die besonders stark auf diesen fragwürdigen Social-Media-Beitrag reagiert: die frühere Inselbewohnerin Donna Adrienne: "Nur, weil du vielleicht nicht davon betroffen bist und es dir egal ist, heißt das nicht, dass es auch anderen Menschen egal ist. Ich würde so etwas nie in den Mund nehmen und ich finde, du solltest dich schämen", lässt das Reality-Sternchen in einer Instagram-Story seinen Gefühlen freien Lauf.