"Geht es dir gut, Jan?", spricht das ehemalige Curvymodel den Show-Sieger via Instagram an. "Weißt du überhaupt, was es für viele Juden bedeutet? Schäm dich in Grund und Boden, dir rauszunehmen, sowas zu posten und zu denken, du seiest einer, der die Welt verbessert. Du verletzt mit diesem Text viele Menschen und denkst nur wieder daran, in die Presse zu kommen. Armselig!" Chethrin verlinkt auch Busenfreundin Donna und kündigt an: "Bin immer auf deiner Seite, Schatzi!" Mit dem Hashtag "#Schäm dich" setzt sie ihrer Ansage die Krone auf.